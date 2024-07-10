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20:09, 10 июля 2024Экономика

В России оценили ситуацию с ценами на мясо и яйца

Минсельхоз: отпускные цены на мясо и яйца в России снизились на 0,5-6 % в июне

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Отпускные цены на различные виды мяса и птицеводческую продукцию в России заметно снизились в июне и продолжили это делать в начале июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ.

В ведомстве отметили, что отпускные цены на свинину и курятину в июне снизились в среднем на 5,4 и 0,5 процента соответственно. Стоимость куриных яиц первой категории в стране за этот период снизилась на 3,6 процента, второй категории — на 6 процентов.

В Минсельхозе добавили, что схожую динамику демонстрируют и другие виды социально значимой продукции. Так, отпускные цены на лук репчатый за год снизились на 26,6 процента, на капусту белокочанную — на 14,3 процента. В свою очередь, свекла столовая за этот период подешевела на 2,8 процента, сахар — на 2,4 процента, а гречневая крупа — на 12,2.

Ранее в ведомстве сообщили о росте производства скота и птицы на 4 процента по итогам первых четырех месяцев 2024 года. Этот фактор, как подчеркнули тогда в Минсельхозе, стал стабилизирующим на российском рынке мясной продукции. Периодический рост цен в этот период на отдельные виды мяса был связан в первую очередь с сезонным увеличением спроса, пояснили в ведомстве.

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