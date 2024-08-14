Поджегших охранника клуба в российском городе мигрантов осудили

Суд в Уфе дал 10 и 11 лет колонии мигрантам за поджог охранника клуба

Суд в Уфе огласил приговор в отношении двух мигрантов, которые подожгли не пустившего их в клуб охранника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, один из злоумышленников получил 11 лет колонии строгого режима, а второй — десять лет. Они оба будут обязаны заплатить потерпевшему 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Инцидент произошел ночью 28 сентября 2023 года. Двое мигрантов из Узбекистана хотели попасть в ночное заведение Уфы, но получили отказ из-за возможного состояния алкогольного опьянения. Тогда мужчины взяли бензин на ближайшей заправке, вернулись к клубу, облили одного из охранников горючей жидкостью, подожгли вход и скрылись.

Их задержали в аэропорту перед вылетом в Москву.