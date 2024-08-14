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09:55, 14 августа 2024Россия

Поезд насмерть сбил 74-летнюю россиянку

В Свердловской области поезд насмерть сбил 74-летнюю женщину

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В Свердловской области поезд насмерть сбил 74-летнюю женщину. Все произошло на перегоне Билимбай — Подволошная. Об этом сообщил портал Е1.ru.

По данным издания, пожилая россиянка решила перебежать через железнодорожные пути, однако не успела. Машинист железнодорожного состава подавал сигналы и пытался экстренно затормозить. Тем не менее столкновения избежать не удалось.

В деле начали разбираться сотрудники транспортной прокуратуры.

До этого сообщалось, что в Амурской области 16-летний подросток забрался на крышу поезда и поплатился. Юноша получил удар током, его удалось спасти.

Старшеклассника в тяжелом состоянии с термическими ожогами доставили в медицинское учреждение. По факту травмирования несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов стали разбираться в других обстоятельствах произошедшего.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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