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08:56, 13 августа 2024Россия

16-летний российский подросток забрался на крышу поезда и поплатился

В Амурской области подросток забрался на крышу поезда и получил удар током

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Амурской области 16-летний подросток забрался на крышу поезда и поплатился. Юноша получил удар током, его удалось спасти. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Все произошло накануне вечером на станции Ушумун. Старшеклассник выжил, его в тяжелом состоянии с термическими ожогами доставили в медицинское учреждение.

По факту травмирования несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства произошедшего начали устанавливать.

Ранее стало известно, что в городе Чапаевск Самарской области троих подростков ударило разрядом тока от проводов линии электропередачи (ЛЭП). Двоих школьников после случившегося доставили в больницу, один из них впал в кому.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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