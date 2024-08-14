Популярная телезвезда попала в объектив папарацци в бикини

Популярная телезвезда Кейт Фердинанд попала в объектив папарацци в бикини

Популярная телезвезда Кейт Фердинанд попала в объектив папарацци в бикини. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

33-летняя знаменитость для отдыха на пляже выбрала купальник коричневого цвета. На размещенных кадрах инфлюэнсер берет вещи из машины и направляется к океану. Фердинанд также надела кепку и солнцезащитные очки, собрав волосы в хвост.

Фото: Z.J / Backgrid / Legion-Media

В июле 37-летняя возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фигуру в боди. На размещенных кадрах британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли позировала перед зеркалом в черном изделии бренда Marks & Spencer.