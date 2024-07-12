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01:00, 12 июля 2024Ценности

37-летняя возлюбленная Джейсона Стэйтема показала фигуру в боди

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в боди бренда Marks & Spencer
Роузи Хантингтон-Уайтли

Роузи Хантингтон-Уайтли. Фото: @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 37-летняя возлюбленная актера Джейсона Стэйтема позировала перед зеркалом в черном боди бренда Marks & Spencer. Предмет гардероба оформлен глубокими вырезами с кружевными вставками на бедрах, тонкими бретелями и П-образным декольте.

В то же время манекенщица распустила волосы, сделала блестящий маникюр и подчеркнула губы коричневой помадой.

Ранее в июле бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась в бикини во время отдыха на Ибице.

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      Карина Черных
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