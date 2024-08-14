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01:48, 14 августа 2024Россия

Российские военные оставили послания в доме в одном из сел Курской области

RT: российские военные оставили послания в доме в одном из сел Курской области

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие оставили послания в доме в одном из сел Курской области, сообщила одна из местных жительниц. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Дочь жительницы села рассказала, что мать приехала к ней в Курск, чтобы не попасть под обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так как все вещи остались в области, за ними решили съездить. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что дверь вскрыта:

«Коврики завернуты, все аккуратненько — ребята боялись затоптать ковровое покрытие. Стояли две чашечки, они пили кофе», — уточнила дочь женщины.

Она предположила, что военные рассчитывали поймать связь, так как на доме ее мамы установлены усилители, которых видно с улицы. «Ребята нашли старый модем... Пытались подключиться... Сходили в подвал, взяли пару баночек консервации... С собой ничего не взяли, ничего в доме не испортили», — добавила она. Кроме того, они написали свои позывные и место жительства — Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга. Бойцы попросили позаботиться об их семьях, если они погибнут.

Ранее стало известно, что российские солдаты срочной службы отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и не понесли потерь.

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      Марина Совина
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