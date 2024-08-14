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09:31, 14 августа 2024Путешествия

При въезде в Турцию начнут снимать отпечатки пальцев

МВД Турции: при въезде в страну начнут снимать отпечатки пальцев

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Глава МВД Турции Али Ерликай заявил о подготовке проекта по снятию отпечатков при въезде в страну. Об этом сообщает газета Sabah.

Такое новшество турецкие власти собираются перенять у США и Великобритании, где практикуется снятие отпечатков пальцев. Кроме того, по словам министра, удостоверения личности граждан других стран, получивших временное убежище, начнут чипировать. В особенности это касается сирийцев, добавил он.

Ранее зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу заявил, что туристы из России продолжают приезжать на отдых в Турцию, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны Соединенных Штатов. Более того, по его словам, в 2024 году российские граждане вновь находятся на десятом месте по числу приезжающих в республику туристов.

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      Марк Успенский
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