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11:13, 13 августа 2024Путешествия

В Турции оценили влияние санкций США на поездки россиян в курортную страну

Хакан Топкурулу: россияне продолжают приезжать в Турцию, несмотря на санкции США

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Туристы из России продолжают приезжать на отдых в Турцию, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны Соединенных Штатов. Так влияние санкций США на поездки россиян в курортную страну в беседе с РИА Новости оценил зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

«Проблемой являются только высокие цены, вызванные жесткой монетарной политикой, проводимой в Турции», — пояснил политик.

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Более того, по его словам, в 2024 году российские граждане вновь находятся на десятом месте по числу приезжающих в республику туристов. «Владельцы турецких отелей и торговцы довольны сложившейся ситуацией», — добавил Топкурулу.

Источник агентства в минкультуры и туризма Турции, в свою очередь, заявил, что власти республики не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов в текущем году на фоне проблем с платежами и рассчитывают на аналогичные предыдущим годам показатели.

Ранее стало известно, что слетать на китайский остров Хайнань сейчас можно по цене Турции. Новую альтернативу популярной пляжной стране назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

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      Фариза Бацазова
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