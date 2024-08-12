Россиянам назвали новую альтернативу Турции

Вице-президент АТОР Мурадян: слетать на Хайнань можно по цене Турции

Слетать на китайский остров Хайнань сейчас можно по цене Турции. Новую альтернативу популярной пляжной стране назвал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в своем Telegram-канале ProfTourism.

Он добавил, что Хайнань — безвизовое для россиян направление, а отельная база там на хорошем уровне. По словам Мурадяна, большинство туристов выбирает на острове пляжный отдых, туда приезжают в среднем на 10 дней.

По словам вице-президента АТОР, местное население позитивно относится к гостям, туристические компании и отели Хайнаня активно расширяют штат русскоговорящих специалистов, а заведения добавляют вывески и меню на русском языке.

«Разумеется, все это будет иметь позитивный эффект для имиджа направления на долгие годы», — заключил эксперт.

В конце июля в продаже у туроператоров появились бюджетные пакетные туры на Хайнань. Авиакомпания Hainan Airlines запустит прямые рейсы из Москвы в административную столицу Хайнаня — Хайкоу — с 26 августа.

