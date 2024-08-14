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20:44, 14 августа 2024Путешествия

Птичье гнездо стало причиной отравления туриста угарным газом

The Olive Press: на Майорке турист отравился угарным газом из-за птичьего гнезда

Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Испании турист отравился угарным газом и не выжил. Причиной стало птичье гнездо, пишет The Olive Press.

21-летний голландец вместе с 10 друзьями снимал виллу в городе Плайя-де-Пальма на острове Майорка. Он спал с одним из спутников в одной комнате рядом с обогревательным котлом.

30 июля товарищ голландца проснулся от сильной головной боли. Он увидел, что друг лежит рядом без признаков жизни — молодой человек надышался угарным газом.

В ходе расследования выяснилось, что птицы свили в трубе печи гнездо. Из-за листьев, веток и травы продукты горения не выходили на улицу, а скапливались в котельной и прилегающих помещениях.

Ранее в Таиланде российский турист упал с высоты семиэтажного здания. В последний раз его видели живым, когда он пришел поплавать в бассейне на крыше.

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      Мария Борисова
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