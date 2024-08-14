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18:31, 14 августа 2024Силовые структуры

Раскрыт возможный срок лишения свободы для задержанного за дебош американца

Задержанному за дебош американцу назначат до пяти лет российской колонии

Кадр: Telegram-канал 112

Гражданину США, который устроил дебош в московском отеле, грозит до пяти лет лишения свободы за рукоприкладство в отношении полицейского. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Следователи составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), а также возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Следствие будет запрашивать арест иностранца.

По версии следствия, в ночь на 12 августа американец был доставлен в отдел полиции после учиненного им дебоша. В участке мужчина отказался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, и напал на одного из полицейских.

О гражданине США, устроившем дебош в одном из пятизвездочных отелей в Мещанском районе Москвы, стало известно ранее 14 августа. Мужчина возмутился, что его не могут заселить в номер без миграционной карты, ругался с персоналом и ввязался в драку.

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      Варвара Митина
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