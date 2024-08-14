Раскрыта неожиданная причина резких перепадов настроения

Психолог Джеффрис: низкокалорийное мороженое может вызвать перепады настроения

Психолог Сара Джеффрис предупредила, что низкокалорийное мороженое, диетические напитки и даже зубная паста могут вызвать резкие перепады настроения. Неожиданный ингредиент, провоцирующий эмоциональную нестабильность, она раскрыла изданию Daily Mirror.

Джеффрис сослалась на многочисленные последние исследования, показавшие, что причиной тревожности и беспричинно плохого настроения могут быть искусственные подсластители, которые добавляются в диетические продукты и напитки. По словам эксперта, подобные пищевые добавки, используемые для улучшения вкуса, цвета и увеличения срока годности мороженого, низкокалорийных напитков, зубной пасты и других продуктов, могут незаметно способствовать росту психических расстройств. «Частые и случайные смены настроения. Например, в одну минуту вы очень бодры и энергичны, а в следующую — подавлены, могут означать, что что-то в вашем рационе влияет на ваше ментальное здоровье», — предупредила она.

Также Джеффрис отметила, что сахарозаменители могут провоцировать головные боли, проблемы с пищеварением, общее недомогание, проблемы с памятью и концентрацией внимания. Чтобы минимизировать негативное влияние сахарозаменителей на ментальное здоровье, она посоветовала выбирать богатые пробиотиками натуральные продукты и включить в рацион больше свежих фруктов, овощей.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова усомнилась в том, что искусственные сахарозаменители, такие как аспартам, способны провоцировать рак. Она отметила, что сахарозаменители являются хорошей альтернативой обычному сахару, поскольку, обладая сладким вкусом, почти не содержат калорий.

