Врач усомнилась в летальной угрозе сахарозаменителей

Эндокринолог Павлова: аспартам является хорошей альтернативой обычному сахару

Врач-эндокринолог Зухра Павлова усомнилась в том, что искусственные сахарозаменители, такие как аспартам, способны провоцировать рак. Таким мнением она поделилась в своем Telegram-канале.

Эндокринолог отметила, что сахарозаменители являются хорошей альтернативой обычному сахару, поскольку, обладая сладким вкусом, почти не содержат калорий. «Совсем без сладкого людям все же тяжеловато, а сейчас есть много проверенных сахарозаменителей, например, тот же аспартам, сукралоза, стевия», — считает Павлова.

Врач рассказала, что искусственные подсластители заработали плохую репутацию в прошлом веке. По ее словам, на фоне роста популярности диетических газировок ряд исследователей в США сообщил о летальной угрозе их ингредиента — аспартама, который якобы может вызывать рак. «Позже подложность этих работ была доказана, и вроде бы доброе имя аспартама должно быть восстановлено. Но осадочек-то остался», — отметила эндокринолог.

Павлова добавила, что сегодня ВОЗ относит аспартам к группе возможно канцерогенных веществ. «Кроме аспартама там, например, алоэ вера и маринованные овощи», — уточнила Павлова.

Ранее сообщалось, что на фоне введения с 1 июля акциза на сладкие напитки крупнейшие производители российской газировки перешли на заменители сахара — ацесульфам и аспартам. В августе Международное агентство по изучению рака внесло аспартам в список возможных канцерогенов.