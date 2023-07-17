Названа безопасная доза вызывающего рак подсластителя аспартама

ВОЗ: Оценки в отношении аспартама не дают оснований всерьез сомневаться в его безопасности

Хотя искусственный подсластитель аспартам попал в список возможных канцерогенов, его безопасная суточная доза осталась прежней. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ отметили, что Международное агентство по изучению рака (МАИР) классифицировало аспартам, как возможный канцероген. При этом Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) оставил без изменений рекомендации по объемам употребления вещества. Она составляет 40 миллиграммов на килограмм массы тела в день. Чтобы ее превысить, нужно выпить 9-14 банок газированных напитков.

40 миллиграммов на килограмм массы тела составляет доза аспартама, которую можно употреблять каждый день, не опасаясь за свое здоровье

«Оценки в отношении аспартама не дают оснований всерьез сомневаться в его безопасности в тех дозах, в которых он обычно употребляется, однако указывают на потенциальные эффекты, требующие изучения в рамках дополнительных и более тщательных исследований», — сказала директор Департамента ВОЗ по вопросам питания и безопасности пищевых продуктов Франческа Бранка.

Исполнительный директор Международного совета ассоциаций производителей напитков Кейт Лоатман убеждена, что принятое в ВОЗ решение является подтверждением безопасности аспартама. «Международное агентство по изучению рака (МАИР), которое не является агентством по безопасности пищевых продуктов, теперь официально признало, что аспартам представляет не большую опасность, чем алоэ вера и сотни других веществ, относящихся к той же категории», — заявила Лоатман.

Ранее сообщалось, что два агентства ВОЗ пересматривают свои оценки безопасности искусственного подсластителя аспартам. Поводом стали исследования, подтверждающие связь между употреблением вещества и возникновением рака.