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15:02, 18 октября 2023Экономика

Из-за акциза на сладкие напитки в России стали использовать подсластители

Mash: для обхода акциза на сладкие напитки стали использовать подсластители

Фото: Benjamas11 / Shutterstock / Fotodom

Крупнейшие производители российской газировки перешли на заменители сахара на фоне введения с 1 июля акциза на продающиеся в стране сладкие напитки. Об этом сообщает Mash.

Согласно приведенным данным, в производстве стали применять ацесульфам и аспартам, а из сопровождающих публикацию фотографий следует, что в напитках с использованием заменителей сахара содержание углеводов составляет 4,7-4,9 грамма на 100 миллилитров.

В законе, который в 2022 году подписал президент России Владимир Путин, говорится, что под действие акциза попадут безалкогольные напитки с добавлением сахара или подсластителей в объеме более пяти граммов на 100 миллилитров. Дополнительные доходы бюджета, запланированные на уровне 35 миллиардов рублей ежегодно, собирались отправить на борьбу с сахарным диабетом.

По словам главы Союза производителей соков, воды и напитков Максима Новикова, прокомментировавшего нововведение в ноябре прошлого года, акциз на сахаросодержащие напитки в перспективе способен создать серьезные проблемы для бизнеса и потребителей. Новиков напомнил, что в ходе обсуждения инициативы «были представлены данные, подтверждающие нецелесообразность введения акциза ни с точки зрения пополнения бюджета, ни с точки зрения положительного влияния на показатели здоровья населения».

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    Дмитрий Воронин
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