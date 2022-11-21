Союз производителей соков отреагировал на введение акциза на сладкие напитки

Глава Союзнапитков Новиков: акциз на сладкие напитки может принести негативные последствия

Президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков рассказал, что запуск акциза на сладкие напитки может принести серьезные негативные последствия для бизнеса. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на введение акциза.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который подразумевает введение акциза на продающиеся в стране сладкие напитки. Новый акциз будет касаться безалкогольных напитков (БАН) с добавлением сахара или подсластителей в объеме более 5 граммов на 100 миллилитров.

Также в перечень войдут напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2 процента. Акциз вводится с 1 июля 2023 года.

Индустрия напитков отмечает, что в перспективе введение акциза на сахаросодержащие напитки может создать серьезные проблемы для бизнеса и потребителей Максим Новиков президент Союза производителей соков, воды и напитков

«В августе 2022 года правительство по итогам работы межведомственной группы приняло решение снять вопрос о введении акциза на сладкие напитки с повестки до стабилизации экономической ситуации. В ходе обсуждения были представлены данные, подтверждающие нецелесообразность введения акциза ни с точки зрения пополнения бюджета, ни с точки зрения положительного влияния на показатели здоровья населения», — сообщил Новиков.

Также президент союза рассказал, что в 2021 году эксперты Аналитического центра при правительстве РФ подготовили три сценария развития событий после введения акциза на сахаросодержащие БАН.

По одному из сценариев, который смоделировали аналитики, прогнозируется повышение розничной цены и цены производителей на 7-25,5 процентов Максим Новиков президент Союза производителей соков, воды и напитков

«Кроме этого, важно отметить, что в данный момент не наблюдается роста категории, а ее вклад в потребление сахара населением незначителен (менее 2 процентов), и подобная мера лишь усугубит ситуацию», — заключил Новиков.

Министерство здравоохранения России поддержало идею с акцизом. В ведомстве уточнили, это может помочь снизить чрезмерное потребление россиянами сахара.

