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11:03, 14 августа 2024Экономика

Раскрыто отношение россиян к цифровому рублю

ВЦИОМ: 31 процент россиян хотели бы пользоваться цифровым рублем

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Почти треть (31 процент) россиян хотели бы пользоваться цифровым рублем. Об отношении граждан к новой разновидности национальной валюты свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Телефонный опрос организовали 3 августа 2024 года. Метод случайной выборки затронул в общей сложности 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность результатов исследования, по оценке ВЦИОМ, не превышает 2,5 процента.

По итогам телефонных интервью участников выяснилось, что доля тех, кто в обозримом будущем хотел бы использовать цифровой рубль при совершении различных операций, увеличилась на 1 процентный пункт (п.п.) в годовом выражении. Так, в 2023 году показатель составлял 30 процентов. При этом в ходе нового опроса 9 процентов респондентов заявили о готовности пользоваться новой разновидностью нацвалюты «с полной уверенностью», уточнили в центре.

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Больше всего осведомлены о внедрении цифрового рубля респонденты из крупнейших российских городов — Москвы и Санкт-Петербурга (по 85 процентов в обоих мегаполисах). При этом мужчины в большей степени заинтересованы в использовании новой разновидности нацвалюты (39 против 24 процентов среди женщин). Доля желающих протестировать новинку также выше среди граждан с хорошим материальным положением (40 процентов) и горожан (30-38 против 24 процентов среди жителей сельской местности), резюмировали во ВЦИОМе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что по состоянию на начало июля 2024 года в стране при помощи цифрового рубля совершили более 34 тысяч операций. Речь идет в том числе о 27 тысячах переводов и свыше 7 тысячах оплат товаров и услуг с использованием новой разновидности нацвалюты в рамках пилотного проекта Центробанка, который начал работу в августе 2023 года. С 1 сентября 2024-го пробную программу планируют расширить при помощи привлечения дополнительных 9 тысяч физических и 1,2 тысячи юридических лиц.

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