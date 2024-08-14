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16:01, 14 августа 2024Культура

Режиссер Гаспар Ноэ рассказал о кровоизлиянии в мозг

Режиссер Гаспар Ноэ рассказал, что пережил кровоизлияние в мозг пять лет назад

Фото: Lionel / Steph / Fdc15 / Globallookpress.com

Французский режиссер аргентинского происхождения Гаспар Ноэ рассказал, что мог покинуть этот мир в результате кровоизлияния в мозг, которое он пережил пять лет назад. Таким откровением он поделился в интервью с порталом «КиноПоиск».

Автор фильмов «Необратимость» и «Экстаз» заявил, что постоянно чувствует хрупкость человеческой жизни, после того как сам чуть не лишился ее.

«Пять лет назад произошло кровоизлияние в мозг, я мог не выжить. С того дня я чувствую хрупкость жизни. Но это не обязательно что-то плохое. Будь то несчастный случай или естественный конец — у меня нет проблем с этой темой» — признался режиссер.

Ранее стало известно, что Гаспар Ноэ провел в Москве творческий вечер, а также презентовал российской публике свой новый фильм.

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      Андрей Шеньшаков
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