Гаспар Ноэ посетил спецпоказ своего фильма в Москве

Режиссер Гаспар Ноэ посетил спецпоказ своего фильма «Вихрь» в Москве

Режиссер Гаспар Ноэ посетил специальный показ фильма «Вихрь» в кинотеатре «Синема парк Мосфильм». Об этом сообщает ТАСС.

Перед показом фильма Ноэ устроил автограф-сессию, которая происходила перед входом в кинозал. Перед показом режиссер ответил на интересующие зрителей вопросы.

Ноэ подчеркнул, что рад результату съемок, которые происходили в непростых условиях. По его мнению, фильм получился очень трогательным, отличающимся от современных историй.

Ранее Ноэ посетил городок писателей в Переделкино. Французский режиссер аргентинского происхождения оказался фанатом творчества Тарковского. Он был счастлив побывать там, где снимались сцены фильма «Зеркало».

О приезде Ноэ в Москву стало известно 5 августа. «Гаспар приехал в Москву в том числе для того, чтобы поучаствовать в одном закрытом мероприятии для нас и Arthouse. Организацией мероприятия занимается агентство К2», — рассказали в пресс-службе журнала «Москвичка».

