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23:23, 9 августа 2024Культура

Гаспар Ноэ посетил спецпоказ своего фильма в Москве

Режиссер Гаспар Ноэ посетил спецпоказ своего фильма «Вихрь» в Москве
Гаспар Ноэ

Гаспар Ноэ. Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Режиссер Гаспар Ноэ посетил специальный показ фильма «Вихрь» в кинотеатре «Синема парк Мосфильм». Об этом сообщает ТАСС.

Перед показом фильма Ноэ устроил автограф-сессию, которая происходила перед входом в кинозал. Перед показом режиссер ответил на интересующие зрителей вопросы.

Ноэ подчеркнул, что рад результату съемок, которые происходили в непростых условиях. По его мнению, фильм получился очень трогательным, отличающимся от современных историй.

Ранее Ноэ посетил городок писателей в Переделкино. Французский режиссер аргентинского происхождения оказался фанатом творчества Тарковского. Он был счастлив побывать там, где снимались сцены фильма «Зеркало».

О приезде Ноэ в Москву стало известно 5 августа. «Гаспар приехал в Москву в том числе для того, чтобы поучаствовать в одном закрытом мероприятии для нас и Arthouse. Организацией мероприятия занимается агентство К2», — рассказали в пресс-службе журнала «Москвичка».

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      Марина Совина
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