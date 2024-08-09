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14:17, 9 августа 2024Культура

Культовый европейский режиссер посетил места Тарковского в Переделкино

Режиссер Гаспар Ноэ приехал в Переделкино, чтобы посетить места Тарковского
Гаспар Ноэ

Гаспар Ноэ. Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Гаспар Ноэ посетил городок писателей в Переделкино. О том, что режиссер захотел побывать в местах, где жил Андрей Тарковский, сообщило в своем Telegram творческое объединение Arthouse, которое пригласило его в Россию.

Французский режиссер аргентинского происхождения оказался фанатом творчества Тарковского. Он был счастлив побывать там, где снимались сцены фильма «Зеркало».

«Дом, где снималась сцена, как осенью 1943 года советский режиссер с сестрой Мариной встретил отца, Гаспар Ноэ обошел в полном одиночестве — это была встреча с вихрем культурной памяти», — рассказали в объединении.

Ранее стало известно, что Гаспар Ноэ посетил в столице России закрытый творческий вечер журнала «Москвичка».

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      Андрей Шеньшаков
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