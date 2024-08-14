Росгвардия задержала выбросившего 39 пакетиков с метадоном мигранта

Наркокурьер-иностранец с метадоном испугался патруля и попался Росгвардии

В Москве задержали иностранного гражданина с 26 граммами наркотического вещества метадон. Об этом в среду, 14 августа, сообщает Telegram-канал Росгвардии.

По данным следствия, на 10-й Парковой улице патрулировавшие район силовики заметили подозрительного мужчину, который при виде силовиков попытался скрыться. При проверке документов, мигрант занервничал, а затем выбросил несколько обмотанных скотчем свертков. Экспертиза установила, что внутри был рассортированный по пакетам метадон.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В январе в Челябинской области трех мигрантов лишили гражданства за наркопреступления.