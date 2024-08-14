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20:44, 14 августа 2024Силовые структуры

Росгвардия задержала выбросившего 39 пакетиков с метадоном мигранта

Наркокурьер-иностранец с метадоном испугался патруля и попался Росгвардии

Кадр: Telegram-канал «Росгвардия.Москва»

В Москве задержали иностранного гражданина с 26 граммами наркотического вещества метадон. Об этом в среду, 14 августа, сообщает Telegram-канал Росгвардии.

По данным следствия, на 10-й Парковой улице патрулировавшие район силовики заметили подозрительного мужчину, который при виде силовиков попытался скрыться. При проверке документов, мигрант занервничал, а затем выбросил несколько обмотанных скотчем свертков. Экспертиза установила, что внутри был рассортированный по пакетам метадон.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

В январе в Челябинской области трех мигрантов лишили гражданства за наркопреступления.

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      Владимир Седов
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