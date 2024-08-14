Россиянам раскрыли способы выявить зависимость от кофе

Диетолог Габдулхакова: ежедневный ритуал питья кофе — привычка, а не зависимость

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова раскрыла россиянам способы выявить у себя зависимость от кофе. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Член центра отраслевой экспертизы МАЙ рассказала, что отличить любовь к кофейным напиткам от зависимости помогут несколько причин. По словам эксперта, если употребление кофе превращается в ежедневный ритуал — это привычка, а не зависимость.

У многих людей потребление кофе связано с определенными ритуалами, такими как утренний кофе или перерыв на работе, период расслабления и отдыха. Это создает психологическую зависимость, так как человек начинает ассоциировать кофе с определенными положительными аспектами своей жизни, такими как отдых, сосредоточенность или общение. Так вырабатывается привычка Лариса Габдулхакова

Кроме того, обычный любитель кофе пьет его в определенное время дня (например, утром или во время работы), но может легко отказаться от него без серьезных последствий. Вдобавок привычка пить кофе может быть связана с определенными социальными или ритуальными аспектами, например, кофе-пауза с коллегами, но без острой необходимости.

«Если человек по каким-то причинам пропустил чашку кофе, он может почувствовать небольшую усталость или неудовлетворенность, но не испытывает значительных физических или психологических симптомов. При этом он наслаждается вкусом и ароматом кофе, но это не является критически важным для его самочувствия», — пояснила Габдулхакова.

В то же время среди симптомов кофеиновой зависимости врач выделила ощущение острой необходимости. «Человек чувствует, что не может нормально функционировать без кофе, особенно в утренние часы или в течение дня», — уточнила она и добавила, что у зависимого также наблюдаются физические симптомы отмены от кофеина: головная боль, раздражительность, усталость, плохое настроение и снижение концентрации.

Вдобавок страдающему от зависимости со временем может потребоваться увеличение дозы кофеина, чтобы достичь того же эффекта бодрости или повышения настроения, при этом он будет испытывать сложности с отказом от кофе. «Человек часто думает о том, когда он сможет выпить следующую чашку кофе, что свидетельствует о зависимости», — подытожила доктор.

В марте 2023 года каждый третий россиянин признался в зависимости от кофе.