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07:03, 15 марта 2023Забота о себе

Каждый третий россиянин признался в зависимости от кофе

Терапевт Андрей Рябков рассказал о симптомах кофеиновой передозировки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Каждый третий россиянин уверен, что имеет кофеиновую зависимость, а 42 процента опрошенных не могут прожить ни дня без любимого напитка. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования, проведенного онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu и Исследовательским центром «Зарплаты.ру» (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

В опросе приняли участие 1933 респондента. Половина из них предпочитает пить кофе в первой половине дня, треть призналась, что заменяет напитком полноценный завтрак. Большинство (69 процентов) пьет кофе, чтобы взбодриться, 66 процентов получают наслаждение от процесса, 43 процента стараются поднять себе настроение, а 20 процентов — улучшить самочувствие. При этом более 70 процентов уверены, что кофе может навредить организму только при чрезмерном употреблении.

Терапевт Андрей Рябков рассказал, что кофеин действительно обладает бодрящим эффектом, стимулирует психическую деятельность, повышает умственную и физическую работоспособность и сокращает время реакции. Однако после четырех чашек кофе может возникнуть передозировка, сопровождающаяся неприятными симптомами: тревогой, беспокойством, тремором, головной болью, повышением артериального давления или нарушением сердечного ритма.

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Многие участники опроса замечали ухудшение физического состояния после выпитого кофе. Четверть жаловались на повышение или снижение артериального давления, 13 процентов испытывали головную боль, 12 процентов сообщили о дискомфорте в желудочно-кишечном тракте, 11 процентов респондентов пожаловались на бессонницу после употребления.

Специалист рекомендовал не употреблять кофе людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным артериальным давлением, пациентам с эндокринными заболеваниями, беременным женщинам и детям до 12 лет.

Ранее косметолог Шабаги Мадиева назвала кофе среди продуктов, которые вызывают акне. Она советует отказаться от продуктов, провоцирующих воспаление на коже.

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Екатерина Улитина
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