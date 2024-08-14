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20:19, 14 августа 2024Силовые структуры

Россиянин совершил четыре ограбления и объяснил это воздействием гипнотизеров

Совершивший четыре ограбления россиянин заявил, что был под гипнозом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Курске 35-летнему местному жители дали семь лет колонии за четыре разбойных нападения на микрофинансовые организации. Об этом в среду, 14 августа, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области.

Как установил суд, 24 и 25 мая мужчина ограбил банк и микрофинансовые организации, используя в качестве орудия игрушечный пистолет, которым угрожал сотрудникам. При этом он постоянно находился на связи с неустановленными следствием лицами, которые контролировали его действия.

После задержания осужденный виновным себя не признал, заявив, что совершал эти действия, не осознавая, что делает. Он подчеркнул, что находился под воздействием гипноза.

19 марта суд заочно арестовал коуча для женщин Дениса Байгужина по обвинению в аферах, которые он совершал, используя в преступлениях гипноз.

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      Владимир Седов
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