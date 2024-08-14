Россиянин зарегистрировал в арендованной квартире более 400 мигрантов и попался

В Петербурге задержали мужчину за регистрацию 400 мигрантов в съемной квартире

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал незаконной миграции в Санкт-Петербурге и задержали индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, бизнесмен арендовал одну из квартир в доме по улице Демьяна Бедного, а затем начал регистрировать в ней мигрантов за денежное вознаграждение. Далее фиктивные сведения о месте пребывания иностранцев использовались для оформления им трудовых патентов.

Всего за шесть месяцев 2024 года к ИП обратились не менее 400 мигрантов, от которых он получил более 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее в подмосковном Жуковском силовики во время проверки двух общежитий и складского комплекса обнаружили 29 мигрантов, которые находились в России с нарушением законодательства. В отношении большинства из них составлены административные протоколы по статьям 18.10 («Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России») и 18.8 («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России») КоАП РФ.