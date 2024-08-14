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12:31, 14 августа 2024Россия

Россиянка оставила на привязи у кровати трехлетнего сына и ушла по делам

В Нижневартовске мать оставила на привязи трехлетнего сына и ушла по делам

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Нижневартовске мать оставила на привязи у кровати трехлетнего сына и ушла по делам. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, оставленный на привязи ребенок начал выкидывать из окна восьмого этажа вещи, на что обратил внимание прохожий — он отыскал нужную квартиру, выломал дверь, увидел, что ребенок привязан и вызвал полицию.

Полиция отыскала мать. Россиянка так и не призналась, куда она уходила. Известно, что 24-летняя девушка работает мастером по маникюру.

Как уточняет Mash, мальчик сейчас находится под присмотром инспектора по делам несовершеннолетних.

Ранее в Оренбурге мужчина с женщиной провезли по улице клетку с ребенком внутри. Инцидент попал на видео.

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      Елена Торубарова
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