Россиянка оставила на привязи у кровати трехлетнего сына и ушла по делам

В Нижневартовске мать оставила на привязи трехлетнего сына и ушла по делам

В Нижневартовске мать оставила на привязи у кровати трехлетнего сына и ушла по делам. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, оставленный на привязи ребенок начал выкидывать из окна восьмого этажа вещи, на что обратил внимание прохожий — он отыскал нужную квартиру, выломал дверь, увидел, что ребенок привязан и вызвал полицию.

Полиция отыскала мать. Россиянка так и не призналась, куда она уходила. Известно, что 24-летняя девушка работает мастером по маникюру.

Как уточняет Mash, мальчик сейчас находится под присмотром инспектора по делам несовершеннолетних.

Ранее в Оренбурге мужчина с женщиной провезли по улице клетку с ребенком внутри. Инцидент попал на видео.

