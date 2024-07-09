В России мужчина с женщиной провезли по улице клетку с ребенком внутри и попали на видео

В Оренбурге мужчина с женщиной провезли по улице клетку с ребенком внутри

В России мужчина с женщиной посадили ребенка в клетку на колесиках и отправились на улицу. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram.

Попавшая на видео ситуация произошла на одной из улиц Оренбурга. На кадрах видно женщину, которая тянет за собой небольшую клетку на колесиках с сидящим внутри ребенком. За ней идет мужчина, который катит чемодан. Рядом с парой бегает небольшая собачка.

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Ранее в Курске 38-летний местный житель облил ягодицы девятилетнего сына спиртом и поджег его. Известно, что мальчик играл дома со свечкой, в результате случайно поджег разлитый спирт. Рядом с ребенком была его годовалая сестра, которая из-за этого инцидента получила ожоги.