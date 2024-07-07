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16:06, 7 июля 2024Силовые структуры

Россиянин поджег сына из-за его небольшой шалости

В Курске отец поджег девятилетнего сына из-за его небольшой шалости

Фото: rawpixel.com / Freepik

В Курске 38-летний местный житель облил ягодицы девятилетнего сына спиртом и поджег его из-за небольшой шалости ребенка. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Вечером 5 июля мальчик играл дома со свечкой, в результате случайно поджег разлитый спирт. Рядом с ребенком была его годовалая сестра, которая из-за этого инцидента получила ожоги. Родители зашли в комнату и быстро потушили пожар. При этом отец пострадавшего разозлился и таким образом наказал ребенка.

Детей госпитализировали, их состояние стабильно. Отца семейства задержали.

Ранее в Свердловской области 39-летний местный житель заживо сжег друга в его же машине.

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