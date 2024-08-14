Россиянка заняла место пенсионерки в поезде, нахамила ей и попала на видео

Sochi Today: женщина заняла место пенсионерки в поезде до Сочи и попала на видео

Россиянка в поезде заняла место пенсионерки, нахамила ей и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Sochi Today.

Уточняется, что запись была сделана на рейсе из Новороссийска в Сочи. В ролике показано, что женщина заняла чужое место у окна и отказывалась уступать пожилой россиянке. Последняя продолжала настаивать, однако оппонентка хамила ей и отвечала, что пересаживаться не собирается. Наконец, в спор вступили и другие пассажиры, которые встали на сторону пенсионерки.

Уладить конфликт не удалось, и пожилая женщина провела всю дорогу на ногах.

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