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16:45, 14 августа 2024Путешествия

Россиянка заняла место пенсионерки в поезде, нахамила ей и попала на видео

Sochi Today: женщина заняла место пенсионерки в поезде до Сочи и попала на видео

Россиянка в поезде заняла место пенсионерки, нахамила ей и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Sochi Today.

Уточняется, что запись была сделана на рейсе из Новороссийска в Сочи. В ролике показано, что женщина заняла чужое место у окна и отказывалась уступать пожилой россиянке. Последняя продолжала настаивать, однако оппонентка хамила ей и отвечала, что пересаживаться не собирается. Наконец, в спор вступили и другие пассажиры, которые встали на сторону пенсионерки.

Уладить конфликт не удалось, и пожилая женщина провела всю дорогу на ногах.

Ранее директор вагона-ресторана в российском поезде украл у пассажира 2 миллиона рублей и попался. Сотрудник поезда узнал ПИН-код от банковской карты туриста, похитил ее и снял в терминале крупную сумму.

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      Марк Успенский
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