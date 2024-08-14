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14:16, 14 августа 2024Силовые структуры

Российский учитель выиграл медали нацистов на интернет-аукционе и попал под статью

В Екатеринбурге завели дело на учителя, выигравшего медали нацистов на аукционе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге сотрудники таможни перехватили медали, которые лидер нацистской Германии Адольф Гитлер вручал нацистам. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, немецкие знаки отличия выиграл на интернет-аукционе местный учитель физкультуры и захотел продать их коллекционерам. Однако посылка из Мюнхена не доехала до адресата – коробку вскрыли на таможне. Внутри нее сотрудники обнаружили немецкие знаки отличия, выдаваемые в период с 1913 по 1945 годы. Среди них — «Железный крест» Третьего рейха, медали за выслугу в вермахте и имперские орлы, общей стоимостью около 300 тысяч рублей.

Получателя нацистских медалей задержали прямо в почтовом отделении. Теперь ему грозит до пяти лет колонии по делу о контрабанде.

Ранее сотрудники пограничного управления ФСБ не допустили незаконный вывоз из России в Китайскую народную республику золота стоимостью более 28 миллионов рублей.

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      Олеся Мицкевич
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