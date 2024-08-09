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07:43, 9 августа 2024Силовые структуры

ФСБ пресекла попытку вывоза золота из России в КНР на сумму 28 миллионов рублей

В Забайкалье пресекли попытку вывоза в КНР золота, спрятанного в вагоне с углем

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) не допустили незаконный вывоз из России в Китайскую народную республику (КНР) золота стоимостью более 28 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ведомства по Забайкальскому краю.

По данным ФСБ, драгоценный металл пытались вывезти грузовым поездом через государственную границу России. В железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» сотрудники обнаружили два свертка с металлом желтого цвета, спрятанные в полувагоне с углем – экспертиза показала, что в свертках находится золото общим весом более четырех килограммов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов») УК РФ.

Ранее таможенники нашли в фуре, следовавшей из Средней Азии в московский логистический центр, партию наркотиков на два миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

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      Олеся Мицкевич
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