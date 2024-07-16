В следовавшей в Москву фуре нашли партию наркотиков на два миллиарда рублей

В следовавшей в Москву фуре нашли 800 кг метилэфедрона на 2 млрд рублей

Таможенники нашли в фуре, которая следовала из Средней Азии в московский логистический центр, партию наркотиков на два миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Следователи возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

Запрещенные вещества прятали среди одежды, бытовой химии и офисной техники. Экспертиза показала, что партия состояла из 650 килограммов метилэфедрона и 150 килограммов прекурсоров для его производства.

Ранее в подмосковном городском округе Шаховская полицейские обнаружили 300 килограммов гашиша в грузовом автомобиле.