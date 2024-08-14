Следователи проверят заявление о решившей родить от бывшего ученика российской учительнице

СК проверит заявление об учительнице, решившей родить ребенка от бывшего ученика

Начало событий в новости Российская учительница решила родить от бывшего ученика и поплатилась

Следователи проверят заявление родителей об учительнице из Санкт-Петербурга, которая захотела родить ребенка от своего бывшего ученика и настойчиво предлагала ему сдать биоматериалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской главк Следственного комитета (СК) России.

По словам собеседника агентства, сейчас сотрудники СК проводят процессуальную проверку. Другие подробности не уточняются.

О педагоге, которая домогалась своего бывшего ученика, стало известно 14 августа. По предварительным данным, женщина не раз признавалась старшекласснику в чувствах, а в социальных сетях предлагала ему стать донором спермы, поскольку решила родить от него ребенка.

Вскоре отец подростка узнал о происходящем и обратился в полицию. Учительницу проверяют по статье о развратных действиях.

