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10:18, 14 августа 2024Россия

Российская учительница решила родить от бывшего ученика и поплатилась

В Петербурге учительница решила родить от бывшего ученика и попала под статью

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге учительница решила родить от бывшего ученика и поплатилась. Она настойчиво писала юноше в Telegram и предлагала сдать биоматериалы, ее действия попали под уголовную статью. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, педагог не раз признавалась старшекласснику в чувствах. В соцсетях она предлагала несовершеннолетнему стать донором спермы, поскольку очень хотела от него ребенка. Не получив внятного ответа, женщина даже приходила к ученику домой.

Отец юноши узнал о неоднозначной симпатии учительницы и обратился в правоохранительные органы. Как пишет «Mash на Мойке», сотрудники правоохранительных органов начали проверять женщину по статье «Развратные действия».

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Приютово в Белебеевском районе Башкирии 18-летняя студентка обменивалась откровенными фото с третьеклассником.

Мать мальчика заметила его переписку со взрослой подругой. Женщина выяснила, что третьеклассник также отправлял студентке снимки эротического содержания.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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