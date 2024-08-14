Российская учительница решила родить от бывшего ученика и поплатилась

В Петербурге учительница решила родить от бывшего ученика и попала под статью

В Санкт-Петербурге учительница решила родить от бывшего ученика и поплатилась. Она настойчиво писала юноше в Telegram и предлагала сдать биоматериалы, ее действия попали под уголовную статью. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, педагог не раз признавалась старшекласснику в чувствах. В соцсетях она предлагала несовершеннолетнему стать донором спермы, поскольку очень хотела от него ребенка. Не получив внятного ответа, женщина даже приходила к ученику домой.

Отец юноши узнал о неоднозначной симпатии учительницы и обратился в правоохранительные органы. Как пишет «Mash на Мойке», сотрудники правоохранительных органов начали проверять женщину по статье «Развратные действия».

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Приютово в Белебеевском районе Башкирии 18-летняя студентка обменивалась откровенными фото с третьеклассником.

Мать мальчика заметила его переписку со взрослой подругой. Женщина выяснила, что третьеклассник также отправлял студентке снимки эротического содержания.