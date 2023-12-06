18-летняя российская студентка обменивалась нюдсами с третьеклассником

В Башкирии 18-летняя студентка обменивалась нюдсами с третьеклассником

В поселке городского типа Приютово в Белебеевском районе Башкирии 18-летняя студентка обменивалась нюдсами с третьеклассником. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, девушку чаще видели в Белебее из-за учебы, на выходные она приезжала в гости к матери в Приютово. Там младший брат познакомил россиянку со своим девятилетним другом. Студентка обменялась с ним контактами, завязалось общение. Спустя несколько недель общение между ними вышло за рамки дозволенного.

Мать третьеклассника заметила его переписку со взрослой подругой. Женщина нашла у сына также фотографии студентки интимного содержания. Кроме того, мальчик отправлял ей схожие кадры в ответ.

Иногда школьник и студентка встречались. Сотрудники полиции заинтересовались дружбой, студентку уже вызвали в правоохранительные органы на допрос.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии учительница отправила нюдсы лжебизнесмену из Санкт-Петербурга и потеряла 200 тысяч рублей. Ухажер всегда звонил жительнице с разных номеров, кроме того, он пользовался устройством для изменения голоса, мотивируя это тем, что слишком известен в определенных кругах.