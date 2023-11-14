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11:28, 14 ноября 2023Россия

В России учительница отправила нюдсы лжебизнесмену и потеряла 200 тысяч рублей

В Северной Осетии учительница отправила нюдсы лжебизнесмену и потеряла 200 тысяч

Фото: Guryanov Andrey / Shutterstock / Fotodom

В Северной Осетии учительница отправила нюдсы лжебизнесмену из Санкт-Петербурга и потеряла 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По сведениям издания, мошенник год назад завел фейковую страницу в «Одноклассниках» и представлялся россиянкам успешным предпринимателем. Мужчина стал писать учительнице, вскоре между ними возникли романтические отношения.

Ухажер всегда звонил жительнице Северной Осетии с разных номеров, кроме того, он пользовался устройством для изменения голоса, мотивируя это тем, что он слишком известен.

Доверчивая женщина отправила ему фотографии и видеоролик с эротическим содержанием. После этого поклонник начал ей угрожать, что покажет пикантные снимки родителям ее учеников и коллегам. Он потребовал у нее 200 тысяч рублей. Чтобы рассчитаться с мошенником, учительнице пришлось взять микрозаем и влезть в долги.

Когда бывший поклонник стал требовать еще больше денег, она обратилась в полицию. Оперативники установили, что мошенником оказался безработный из село Эльхотово. Ему дали год условно и обязали вернуть учительнице все денежные средства.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 36-летнюю учительницу географии заподозрили в съемке порно с детьми. Россиянка работала в средней школе в поселке. К ней домой с обысками пришли правоохранители. Они обнаружили у женщины интимные видео с участием несовершеннолетних.

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      Анна Щербакова
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