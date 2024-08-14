Сообщение о полном переходе Суджи под контроль ВСУ не подтвердилось

14 августа украинское издание ТСН опубликовало репортаж, в котором утверждается, что город Суджа в Курской области полностью перешел под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако эта информация не подтвердилась.

В репортаже журналистка украинского телеканала вышла в эфир не из Суджи, а из города Сумы. Она объяснила смену локации съемок безопасностью украинских военных, чтобы «им не помешать».

На видео, которое публикует украинское издание, запечатлен момент, как украинские военные снимают российский флаг и бросают его на землю. По видео невозможно определить, где оно было снято: на здании заметны некоторые таблички, которые могли бы подтвердить взятие Суджи, однако в репортаже крупным планом они не показываются.

Кроме того, в материале встречаются здания, снятые из машины. Одно из таких — частная клиника «Земский доктор». Судя по «Яндекс.Картам», медицинский центр находится на северо-западной части города, где снимается большинство украинских репортажей. Последний из таких был опубликован 9 августа. Тогда, снявшиеся на фоне здания с логотипом «Газпрома» украинские военные также утверждали, что захватили город.

В репортаже также упоминаются местные жители, которые не успели эвакуироваться из города. Это действительно так, они укрылись в подвале школы-интерната, который располагается в «серой зоне», близкой к местности, где окопались украинские военные.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил 14 августа, что украинские военные не контролируют территорию Суджи в Курской области.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».