США захотели продать оружие Израилю на 20 миллиардов долларов

WP: администрация Байдена хочет продать оружие Израилю на 20 миллиардов долларов

Администрация президента США Джо Байдена хочет продать оружие Израилю на 20 миллиардов долларов в течение нескольких следующих лет. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Согласно одобренному Вашингтоном плану, поставки вооружений начнутся в 2026 году. Они включат многоцелевые истребители F-15, бронеавтомобили, минометы и 50 тысяч боеприпасов к ним, 32 тысячи 120-миллиметровых танковых снарядов, а также зенитные ракеты AMRAAM.

В американском Госдепартаменте указали, что основная часть вооружений будет поставлена вместе с самолетами F-15 в 2029 году. «США привержены безопасности Израиля, в наших национальных интересах жизненно важно помочь Израилю развивать и поддерживать его потенциал сильным и готовым к самообороне», — подчеркнули в ведомстве.

10 августа стало известно, что США планируют выделить Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку американских вооружений.