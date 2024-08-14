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18:09, 14 августа 2024Бывший СССР

Стало известно о планах Киева эвакуировать людей из Сумской области

Глава МВД Украины Клименко: Киев планирует эвакуировать людей из Сумской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Украины планируют эвакуировать население 183 населенных пунктов в Сумской области. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По его словам, из региона уже эвакуировано более 20 тысяч жителей, из которых почти 2,5 тысячи являются детьми. Он добавил, что на данный момент военные передают Министерству внутренних дел информацию о потребностях людей в питьевой воде, продуктах питания, медикаментах и средствах гигиены. Таким образом ведомства смогут максимально быстро организовать гуманитарную помощь.

Все гуманитарные инициативы проходят исключительно с соблюдением норм международного права, заключил Клименко.

Ранее стало известно, что Совет обороны Сумской области принял решение об эвакуации около 20 тысяч человек из региона. Как сообщили в ведомстве, ее будут обеспечивать спасатели, представители местных администраций и правоохранители.

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      Илья Таксюр
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