Стало известно о планах Киева эвакуировать людей из Сумской области

Глава МВД Украины Клименко: Киев планирует эвакуировать людей из Сумской области

Власти Украины планируют эвакуировать население 183 населенных пунктов в Сумской области. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По его словам, из региона уже эвакуировано более 20 тысяч жителей, из которых почти 2,5 тысячи являются детьми. Он добавил, что на данный момент военные передают Министерству внутренних дел информацию о потребностях людей в питьевой воде, продуктах питания, медикаментах и средствах гигиены. Таким образом ведомства смогут максимально быстро организовать гуманитарную помощь.

Все гуманитарные инициативы проходят исключительно с соблюдением норм международного права, заключил Клименко.

Ранее стало известно, что Совет обороны Сумской области принял решение об эвакуации около 20 тысяч человек из региона. Как сообщили в ведомстве, ее будут обеспечивать спасатели, представители местных администраций и правоохранители.