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18:25, 9 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о необходимости эвакуировать жителей одного из регионов

Нацполиция Украины: из Сумской области нужно эвакуировать около 20 тыс. человек

Фото: National Police Of Ukraine / Reuters

Из Сумской области нужно эвакуировать тысячи человек из 28 населенных пунктов. О необходимости таких мер сообщили в Нацполиции Украины.

В ведомстве заявили, что Совет обороны Сумской области принял решение об эвакуации около 20 тысяч человек из региона. Отмечается, что ее будут обеспечивать спасатели, представители местных администраций и правоохранители.

Ранее в Минобороны России сообщали, что авиация и ракетные войска поразили резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, граничащей с Курской. По данным ведомства, за все время боевых действий в российском регионе ВСУ потеряли около тысячи военнослужащих.

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      Алевтина Запольская
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