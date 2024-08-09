Минобороны России заявило об ударах по резервам ВСУ в Сумской области

МО РФ: авиация нанесла поражение резервам ВСУ в Сумской области Украины

Российская авиация в течение суток нанесла поражение резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области, которая граничит с Курской областью. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Удары по территории Украины, откуда резервы ВСУ могли выдвинуться в Курскую область, наносились авиацией и ракетных войск. За все время боевых действий, по информации оборонного ведомства, противник в Курской области потерял до 945 военнослужащих.

Глава спецназа «Ахмат», который также прибыл в Курскую область для отражения атаки ВСУ, Апти Алаудинов ранее заявил, что Вооруженные силы (ВС) России имеют все необходимые ресурсы и силы, чтобы остановить продвижение Украины в Курской области. В регионе, по его словам, не происходит никаких необратимых процессов и сверхъестественных событий.

В Курской области четвертые сутки продолжаются бои с ВСУ. Они, по данным Минобороны, ведутся в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Власти на этом фоне оценивают ситуацию как контролируемую и стабильную. За три дня атак ВСУ пострадали 66 человек. В Курской области ввели режим ЧС федерального характера.