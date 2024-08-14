Кардиолог Герман Гандельман заявил, что отказ от сахара снижает давление

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что отказ от сахара снижает давление. Выпуск, в котором врачи раскрыли неожиданную пользу отказа от сахара, доступен на сайте телеканала.

Гандельман рассказал, что ученые предложили участникам одного исследования перестать употреблять сахар в течение девяти дней. «Смотрите, что происходит через девять дней: снижается артериальное давление, снижается, естественно, уровень сахара, снижается вес на один килограмм», — пояснил кардиолог.

Врач уточнил, что участники исследования отказались только от добавленного сахара. Помимо того, по словам медика, после того как человек перестал употреблять сахар, вся еда кажется ему слаще.

«Еще интереснее, что происходит через полгода, если вы отказались от сахара», — добавила Малышева. Специалисты сообщили, что отказ от сахара на шесть месяцев приводит к снижению веса на семь килограммов, уменьшению талии на шесть сантиметров, улучшению памяти, а также к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба. «Не каждое лекарство это делает», — отметил Гандельман. Кардиолог также подчеркнул, что отказ от сахара снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов.

Ранее врачи Елена Малышева, Михаил Коновалов, Андрей Продеус и Герман Гандельман назвали неочевидные способы снизить уровень сахара в крови. В частности, они порекомендовали делать упражнения на растяжку.