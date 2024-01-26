Россиянам раскрыли три неожиданных способа снизить уровень сахара в крови

Терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, раскрыли три неожиданных способа снизить уровень сахара. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В первую очередь специалисты рекомендовали для снижения сахара делать упражнения на растяжку. По словам Гандельмана, их выполнение может уменьшить этот показатель примерно на 10 процентов.

Кроме того, сон в течение 7,5 часов также снижает уровень сахара на 10 процентов, отметил Продеус. По его словам, во время сна повышается чувствительность клеток к инсулину. «Инсулин начинает открывать клеточки для сахара, сахар уходит из циркуляции. И в крови сахар снижается», — объяснил иммунолог.

Как рассказал Коновалов, уменьшить показатель примерно на 10 процентов также помогает прием горячей ванной температурой около 40 градусов. «Сахар и сахарный диабет — причина слепоты номер один во всем мире, поэтому сахар надо снижать всеми способами», — заключила Малышева.

Ранее Коновалов и Продеус назвали неочевидный признак сахарного диабета. По словам врачей, о развитии недуга могут свидетельствовать грибок и неприятный запах ног.