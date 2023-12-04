Врачи назвали неочевидный признак сахарного диабета

Офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что о развитии сахарного диабета могут свидетельствовать грибок и неприятный запах ног. Выпуск, в котором врачи назвали неочевидный признак заболевания, доступен на сайте телеканала.

Специалисты рассказали, что грибок на ногах и, как следствие, неприятный запах ног, часто появляются у людей, которые болеют сахарным диабетом.

Медики объяснили, что из-за грибкового поражения края ногтей на пальцах ног становятся ломкими и трескаются. «Кутикула, край ногтя — ломкие, потрескавшиеся, но еще есть одно место, которое будет больше всего пахнуть — это между пальцев, между фалангами», — пояснил Продеус.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл еще один признак повышенного уровня сахара в крови. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил, что на недуг может указывать появление мозолей и натоптышей.