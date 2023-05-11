Врач раскрыл неочевидный признак повышенного уровня сахара

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин: натоптыши могут указывать на повышенный уровень сахара

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл неочевидный признак повышенного уровня сахара в крови. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он предупредил, что о недуге может свидетельствовать появление мозолей и натоптышей. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Если натоптыши появляются при той же двигательной активности, при той же обуви, при которых раньше [их] не было, то необходимо проверить уровень глюкозы в крови и уровень инсулина», — заявил Агапкин. Специалист объяснил, что у людей с повышенным уровнем сахара происходит усиленное образование мозолей и трещин, которые не поддаются внешним методам лечения.

Медик рекомендовал лечить натоптыши при помощи кремов и мазей с высоким содержанием мочевины — 15-20 процентов. «Мочевина размягчает ороговевший слой, и дальше его можно механически удалять при помощи разных инструментов», — пояснил он. При этом Агапкин подчеркнул, что в первую очередь необходимо нормализовать уровень сахара в крови.

Ранее врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, что признаком сахарного диабета могут быть потрескавшиеся губы.