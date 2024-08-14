Мужчина решил искупаться в реке и наткнулся на жуткую находку

Пользователь сети с ником thatBIGfeller рассказал, что решил искупаться в реке и наткнулся на голову куклы. Фотографию жуткой находки мужчина опубликовал на портале Reddit.

На снимке можно увидеть, как мужчина держит в руке черную голову куклы, покрытую плесенью. «Нашел это сегодня во время купания», — написал автор поста. Он уточнил, что обнаружил предмет в одной из рек Канады.

«На вашем месте я бы ушел с пляжа и больше никогда туда не вернулся», — отреагировал на его пост один из комментаторов. Другой участник обсуждения пошутил, что теперь на мужчине лежит проклятие. «Если вы подержите этот предмет в левой руке, то проклятие будет снято», — отметил он. Многие пользователи сочли находку зловещей и посоветовали автору поста как можно быстрее избавиться от нее.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она обнаружила неожиданный предмет во время прогулки в лесу. Фотография вещи сильно обеспокоила комментаторов: они заявили, что женщине необходимо срочно обратиться в полицию.