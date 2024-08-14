Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 14 августа 2024Интернет и СМИ

Мужчина решил искупаться в реке и наткнулся на жуткую находку

Фото: Craig McLachlan / Unsplash

Пользователь сети с ником thatBIGfeller рассказал, что решил искупаться в реке и наткнулся на голову куклы. Фотографию жуткой находки мужчина опубликовал на портале Reddit.

На снимке можно увидеть, как мужчина держит в руке черную голову куклы, покрытую плесенью. «Нашел это сегодня во время купания», — написал автор поста. Он уточнил, что обнаружил предмет в одной из рек Канады.

«На вашем месте я бы ушел с пляжа и больше никогда туда не вернулся», — отреагировал на его пост один из комментаторов. Другой участник обсуждения пошутил, что теперь на мужчине лежит проклятие. «Если вы подержите этот предмет в левой руке, то проклятие будет снято», — отметил он. Многие пользователи сочли находку зловещей и посоветовали автору поста как можно быстрее избавиться от нее.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она обнаружила неожиданный предмет во время прогулки в лесу. Фотография вещи сильно обеспокоила комментаторов: они заявили, что женщине необходимо срочно обратиться в полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В США ответили на вопрос о целях вылазки Украины в Россию

      Мужчина решил искупаться в реке и наткнулся на жуткую находку

      В Сербии рассказали об атмосфере Первой мировой в Европе и разрешенной русофобии

      Расчет «Фагота» ВС России уничтожил американский бронетранспортер

      В России спрогнозировали подорожание водки из-за роста цен на спирт

      Кандидата Трампа в вице-президенты сфотографировали в женской одежде

      Националиста Поткина заочно арестовали для международного розыска

      Назван размер прибавки к пенсии работающим пенсионерам

      В Липецком округе объявили красный уровень угрозы атаки беспилотников

      В Курской области сбили четыре украинских ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше