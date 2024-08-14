Сжегший венки на мемориале Воинской славы россиянин попал под суд

В Кисловодске будут судить мужчину, сжегшего венки на мемориале Воинской славы

В Ставропольском крае суд рассмотрит дело 37-летнего местного жителя, повредившего мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 28 мая мужчина находился на мемориале «Воинская Слава» в Кисловодске. Он сжег в «Вечном огне» памятные венки. Ущерб администрации города составил 190 тысяч рублей.

Россиянин обвиняется по части 2 статьи 167 («Умышленное повреждение имущества») и пункту «б» части 2 статьи 243.4 («Повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества») УК РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали приезжих мужчину и женщину, которые сожгли вещи на Вечном огне в Сочи.