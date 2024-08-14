У Екатерины Шульман нашли задолженность по штрафу за нарушение закона об иноагентах

РИА Новости: у Шульман нашли долг по штрафу за нарушение закона об иноагентах

У политолога Екатерины Шульман (признана иноагентом) есть задолженность по штрафу за нарушение деятельности иноагента (часть 4 статьи 19.34 КоАП), сообщает РИА Новости.

До этого ее признали виновной и оштрафовали на 50 тысяч рублей. По данным агентства, Шульман нужно заплатить 49 917 рублей, а также 3,5 тысячи рублей в виде исполнительского сбора.

Политолога внесли в реестр в апреле 2022 года, вместе с ней тогда там оказался журналист Юрий Дудь (признан иноагентом). Шульман пыталась обжаловать решение Минюста, но Замоскворецкий суд Москвы отказался убрать ее из списка иностранных агентов.