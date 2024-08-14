У телеведущего случилась паническая атака в прямом эфире

Ведущий ABC Бирн прервал вещание из-за панической атаки в прямом эфире

Ведущий австралийского канала ABC Нейт Бирн прервал вещание из-за панической атаки. Об этом пишет News.com.

У ведущего началась паническая атака, когда он в прямом эфире утреннего шоу News Breakfast рассказывал прогноз погоды. «Мне нужно будет на секундочку прерваться. Некоторые из вас, возможно, знают, что иногда у меня случаются панические атаки, и именно это сейчас и происходит», — сообщил он зрителям и попросил ведущую Лизу Миллар продолжить эфир за него.

Позднее Бирн вернулся в шоу и извинился. Он также поблагодарил свою команду за оказанную ему помощь во время панической атаки.

Ранее сообщалось, что американский телеведущий и продюсер Янив Шульман попал в ДТП и получил перелом шеи. Он отметил, что травма не оказалась критической и врачи дают хорошие прогнозы относительно его выздоровления.